Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Rund 23 Jahre nach dem Mord an einer Zehnjährigen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Mann sei laut Polizei in Mühltroff, einem Ortsteil der sächsischen Stadt Pausa im Vogtland, festgenommen worden. Er sollte heute einem Haftrichter vorgeführt werden.



Der 76-Jährige sei dringend verdächtig, im August 1996 in Jena die damals zehnjährige Ramona entführt und getötet zu haben. Ins Visier der Ermittler geriet er durch die Arbeit der "Soko Altfälle" der Landespolizeiinspektion Jena.