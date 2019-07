Hochbetrieb im Terminal 2 des Frankfurter Flughafens. Archivbild

Quelle: Thomas Frey/dpa

Am Frankfurter Flughafen ist im vergangenen Monat ein Tagesrekord abgefertigter Passagiere erreicht worden. Am 30. Juni, dem letzten Schultag vor den Sommerferien in Hessen und Rheinland-Pfalz, haben 241.228 Menschen den größten deutschen Flughafen genutzt, teilte Betreiber Fraport mit.



Damit wurde die bisherige Bestmarke von knapp 238.000 vom 29. Juli 2018 übertroffen. Insgesamt stieg im Juni die Zahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,4 Prozent auf knapp 6,6 Millionen.