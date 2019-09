Estland hat am 25. Jahrestag des Untergangs der Ostseefähre "Estonia" der 852 Opfer gedacht. In der Hauptstadt Tallinn versammelten sich Überlebende und Hinterbliebene bei einer Gedenkfeier am Denkmal für die Opfer.



Die "Estonia" war am 28. September 1994 auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der Südküste Finnlands gesunken. Es war das größte Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Über die Ursache wird bis heute spekuliert, die Schuldfrage ist nie endgültig geklärt worden.