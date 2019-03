Drei Viertel der Pfeile dürfte nach den Vorschriften zu ihrem Anbringen gar nicht hängen. Arndt Schwab, Vorsitzender FUSS e.V.

Nicht ganz so hart fällt das Urteil bei der Unfallforschung der Versicherer (UDV) aus. Allerdings, so UDV-Leiter Siegfried Brockmann: "Untersuchungen haben gezeigt, dass es keine größeren Probleme gibt, wenn sich Kommunen bei der Einrichtung des Grünpfeils an die Richtlinien halten. Nur halten sich eben viele nicht daran." In einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 war die UDV zu dem Schluss gelangt, dass "der Grünpfeil unterm Strich zu keinen nennenswerten Vorteilen im Verkehrsablauf beiträgt, jedoch zur Behinderung von Fußgängern und Radfahrern führen kann".