Ein Gedenkstein mit den Namen der Opfer. Quelle: Oliver Berg/dpa

25 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag von Solingen wird an diesem Dienstag mit zwei zentralen Veranstaltungen der Opfer gedacht. In Düsseldorf wird am Mittag in der Staatskanzlei eine Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. In Solingen spricht unter anderem Außenminister Heiko Maas (SPD).



In der Nacht des 29. Mai 1993 hatten vier rechtsradikale Männer das Haus der türkischstämmigen Familie Genc in Nordrhein-Westfalen angezündet. Fünf Frauen und Mädchen starben.