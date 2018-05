Der Anschlag reiht sich ein in eine ganze Serie rechtsextremer Gewalttaten jener Tage: Bei den Ausschreitungen gegen ein Heim von vietnamesischen Arbeitern in Rostock-Lichtenhagen im August 92 applaudieren Nachbarn dem Gewaltexzess. Die Polizei schaut lange tatenlos zu. Und in Mölln sterben schon Ende 1992 drei türkische Frauen nach einem ähnlichen Anschlag. In Politik und Medien tobt damals eine scharf geführte Debatte über Asyl und Zuwanderung - in diesem Klima fühlen sich Neonazis offenbar ermutigt zur Gewalt.