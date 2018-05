Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Gedenkveranstaltung. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Kanzlerin Merkel hat 25 Jahre nach dem fremdenfeindlichen Anschlag von Solingen vor Tabubrüchen von Rechtspopulisten gewarnt. Sie könnten in neue Gewalt ausarten, sagte Merkel bei einer Gedenkfeier in Düsseldorf.



Zu oft würden die Grenzen der Meinungsfreiheit ausgetestet und Tabubrüche als politisches Instrument eingesetzt, so die Kanzlerin. Menschen würden angefeindet, weil sie Flüchtlinge seien, sagte Merkel. "Solche Gewalttaten sind beschämend. Sie sind eine Schande für unser Land."