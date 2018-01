Karte von Tschechien und Slowakei Quelle: ZDF

Fragt man in Tschechien danach, wer der liebste Nachbar ist, ist in diesen Rankings die Slowakei stets an erster Stelle. Auch in der Slowakei hat man gegenüber den ehemaligen Mitbürgern ein sehr positives Verhältnis. Einig ist man sich darüber hinaus auch, was die Ablehnung der europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik betrifft. Sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei dominiert die Furcht vor der Zuwanderung, insbesondere aus islamischen Ländern.