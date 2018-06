Johnny Tallbear: Frei nach 26 Jahren Haft. Quelle: Sue Ogrocki/AP/dpa

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hat der US-Amerikaner Johnny Tallbear unschuldig im Gefängnis gesessen - jetzt ist er in Oklahoma aus der Haft entlassen worden. Er war 1992 wegen Mordes verurteilt worden.



Entscheidend war die Aussage eines Augenzeugen gewertet worden, der Tallbear in einem tödlichen Kampf gesehen haben wollte. Später bekam er Zweifel. Die Wende brachten neue DNA-Beweise. Ein Gericht entschied, dass das Blut Tallbears nicht mit den Spuren am Opfer übereinstimmte.