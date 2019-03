Venedig - Accademia am Canal Grande (Archiv).

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In Norditalien hat die Polizei 27 Verdächtige mit mutmaßlichen Verbindungen zur mächtigsten Mafia-Organisation festgenommen. Ihnen werde Mitgliedschaft in der Mafia, Erpressung, Entführung und Geldwäsche vorgeworfen, erklärten die Ermittler.



Die Zelle der 'Ndrangheta aus Kalabrien im Süden habe in Provinzen der Region Veneto operiert und dort die Wirtschaft unterwandert. Die 'Ndrangheta gilt als bedeutendste Organisation im Drogenhandel. Sie ist längst auch in Deutschland aktiv.