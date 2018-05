In Tokios Fischmarkt Tsukiji wurden Thunfische versteigert. Quelle: -/kyodo/dpa

Ein 405 Kilogramm schwerer Blauflossen-Thunfisch ist in Japan bei der ersten Auktion des neuen Jahres für 36,4 Millionen Yen (umgerechnet rund 270.000 Euro) versteigert worden. Die hohen Preise bei der Neujahrsauktion liegen nicht so sehr an der Qualität des Fisches. Vielmehr ist das Ganze eine geschickte PR-Aktion zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres.



Nirgendwo wird soviel Blauflossen-Thun gegessen wie in Japan. Die globale Überfischung hat dazu geführt, dass die Art stark gefährdet ist.