Denn der Luxemburger SCP kündigte an, dass der Großteil der heutigen Real-Märkte an andere Einzelhändler verkauft oder aufgeteilt werden soll - also vermutlich an aktuelle Wettbewerber wie Kaufland, Edeka oder Rewe. Nur ein Kern von etwa 50 Real-Märkten soll 24 Monate lang unter der Marke Real weitergeführt werden. Knapp 30 Standorte sollen geschlossen werden.



Der Verkauf sei mit "schmerzhaften Weichenstellungen" verbunden, hatte Metro-Chef Olaf Koch jüngst bei der Hauptversammlung in Düsseldorf eingeräumt. Arbeitnehmer hatten vor einem Kahlschlag gewarnt, Real-Mitarbeiter vor der Düsseldorfer Konzernzentrale demonstriert. Schätzungen, dass rund 10.000 Arbeitsplätze gefährdet seien, hatte Verdi-Vertreter Orhan Akman als realisitisch bezeichnet.