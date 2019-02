Mindestens 28 Tote durch gepanschten Alkohol in Indien.Archivbild

Quelle: Piyal Adhikary/EPA/dpa

Mindestens 28 Menschen sind in Indien am Konsum von gepanschtem Alkohol gestorben. Die Opfer stammten aus zwei Bezirken in den nordindischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Uttarakhand, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten demnach zuvor illegal hergestellten Schnaps getrunken, der vermutlich aus derselben Quelle stammte.



Mehrere weitere Menschen seien in ernstem Zustand und würden in Krankenhäusern behandelt. Der Konsum von schwarz gebranntem Schnaps ist in Indien weit verbreitet.