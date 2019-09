Die Proteste am Freitag in Algerien reißen nicht ab. Archivbild

Quelle: Farouk Batiche/dpa

Zum 29. Freitag in Folge haben massenhaft Menschen in Algerien für politische Reformen demonstriert und den Rücktritt der politischen Führung gefordert. Die Proteste hatten am 22. Februar begonnen und Anfang April bereits zum Rücktritt von Herrscher Abdelaziz Bouteflika geführt.



Seitdem richten sich die Proteste gegen die verbleibende politische Elite. Die Demonstranten fordern einen umfassenden Politikwechsel. Eine zunächst für Juli geplante Präsidentenwahl war auf unbestimmte Zeit verschoben worden.