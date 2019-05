Jamie McGoldrick (Archiv).

Bei den Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und militanten Palästinensern sind laut UN seit März 2018 etwa 29.000 Menschen aus Gaza verletzt worden. Viele von ihnen hätten in den Krankenhäusern nur unzureichend behandelt werden können, erklärte der UN-Koordinator Jamie McGoldrick in Genf.



Danach droht 1.700 Verletzten eine Amputation, wenn sie nicht schnell Hilfe erhalten. Das Gesundheitswesen im Gaza-Streifen leide unter Mangel an Geld, Material und Personal.