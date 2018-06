Spezialeinheiten waren mit Atemschutzmasken im Einsatz. Quelle: David Young/dpa

Die Polizei hat wegen des Verdachts auf Umgang mit giftigen Stoffen einen Mann in Köln festgenommen. Auch die Frau des 29-Jährigen sei in Polizeigewahrsam. Laut Polizei gehe es um "toxische Substanzen". Die Hintergründe sind bislang unklar. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.



Spezialkräfte stürmten und durchsuchten die Wohnung des Mannes im Kölner Stadtteil Chorweiler. Am Abend waren Spezialkräfte der Feuerwehr im Einsatz, um die vermuteten Substanzen zu untersuchen.