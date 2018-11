Der Angeklagte will sich erst später zu den Vorwürfen äußern. Quelle: Marijan Murat/dpa

Nachdem er 2017 einen Terroranschlag auf eine Eislaufbahn am Karlsruher Schloss geplant haben soll, muss sich ein 29-Jähriger nun vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Deutschen kurdischer Herkunft neben der Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.



Verteidiger Marc Jüdt gab zum Prozess-Start am Oberlandesgericht Stuttgart eine Erklärung ab, in der er jede Schuld des Angeklagten zurückwies.