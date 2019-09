Millionen Kinder wurden 2018 in Krisengebieten geboren.Archivbild

Quelle: Rafiq Maqbool/AP/dpa

In Krisengebieten wie Afghanistan, Somalia, Syrien, Südsudan oder Jemen sind 2018 laut Unicef mehr als 29 Millionen Babys geboren worden. Das bedeute, dass jedes fünfte Baby weltweit die erste Zeit seines Lebens in Chaos, Konflikt, Unsicherheit und Stress verbracht habe, teilte das Kinderhilfswerk mit.



Das führe vielfach dazu, dass die Babys unterernährt und verängstigt seien, schlecht schliefen oder aggressiv würden. Unicef-Chefin Henrietta Fore warnte vor "katastrophalen" Langzeitfolgen. Ein Unicef-Mitarbeiter aus dem Jemen berichtet, einige Kinder würden stundenlang vor Angst zittern und könnten nicht schlafen. Andere wären so unterernährt und traumatisiert, dass sie sich emotional von der Welt und den Menschen zurückzögen.