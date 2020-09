Gedenkfeier zu Ehren der Opfer des Amoklaufs.

Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

Nach dem Amoklauf in Thailand haben Hunderte Menschen bei einer Mahnwache der 29 Opfer gedacht. Ein Soldat hatte am Samstag laut Polizei zunächst in einer Kaserne im Nordosten des Landes drei Menschen erschossen.



Danach stahl er ein Armeefahrzeug und Waffen und fuhr in die Innenstadt von Nakhon Ratchasima, wo er in einem Einkaufszentrum weitere Menschen tötete. Später wurde er dort von Spezialeinheiten erschossen. Menschen gedachten der Toten mit Kerzen und Botschaften, während Mönche Gebete sangen.