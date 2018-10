FC Bayern München-Trainer Niko Kovac Quelle: dpa

Borussia Mönchengladbach hat dem FC Bayern die Wiesn-Stimmung endgültig verdorben und sich durch einen 3:0 (2:0)-Auswärtssieg in München auf Platz zwei verbessert. Der Rekordmeister fällt nach der zweiten Bundesliga-Pleite in Folge auf Platz fünf zurück.



Die Bayern begannen gefällig, doch die Gladbacher nutzten ihre einzigen Chancen in der ersten Halbzeit und führten schnell 2:0. Hinten standen die Borussen sicher, Bayern wirkte über weite Strecken ideenlos. In der 67. Minute jubelte Lewandowski, stand aber knapp im Abseits. Herrmanns Schlusspunkt zum 3:0 wurde erst nach Videobeweis anerkannt.