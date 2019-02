Ein Problem, an dem weltweit gearbeitet wird - ebenso wie an umweltschonenden Materialien. Die kalifornische Firma Carbon will noch in diesem Jahr auf recyclingfähiges Kunstharz umsteigen und daraus Schuhsohlen für Adidas drucken. Damit und mit dem Druckverfahren geht die Firma neue Wege. Denn während sonst üblicherweise mit Kunststoffdrähten Gegenstände Schicht für Schicht aufgebaut werden, macht das Carbon ganz anders: In einem Bad aus flüssigem Kunstharz wird allein durch Lichtquellen dafür gesorgt, dass nur ganz bestimmte Teile punktgenau aushärten. "Wir sind in einer völlig neuen Welt angekommen", glaubt Chemiker und Carbon-Gründer Joseph DeSimone.