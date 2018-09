Luftangriffe in Syrien. Quelle: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Nach Luftangriffen auf die syrische Rebellenprovinz Idlib sind den UN zufolge diesen Monat bis zu 30.000 Menschen innerhalb der Region vertrieben worden.



In der Provinz leben etwa drei Millionen Zivilisten. Im Falle eines Großangriffs werden Flüchtlingsströme in Richtung Türkei befürchtet, die ihre Grenzen aber dicht gemacht hat. Idlib ist der letzte große Rückzugsort für Rebellen in Syrien. Die Regierung droht, die Provinz einzunehmen. Diplomatische Lösungsversuche waren gescheitert.