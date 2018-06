Die Flüchtlinge haben eine Sündenbockfunktion. Günter Burkhardt, Pro Asyl

Derzeit bekommen Alleinerziehende oder ein Single-Haushalt 416 Euro pro Monat. Für Essen und Getränke sind nach Rechnung der Initiatoren 4,77 Euro pro Tag vorgesehen. Für ein Kind unter sechs Jahren 2,77 Euro, für ein Kind bis 14 Jahre 3,93 Euro. Vor allem die Bedarfssätze für Kinder, so die Initiatoren, seien "mehr geraten als gerechnet". Sie fordern deswegen einen Runden Tisch, um zu berechnen, was Kinder wirklich brauchten. Die Flüchtlinge hätten in der ganzen Diskussion um die Tafeln nur "eine Sündenbockfunktion", sagt Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Tatsächlich ginge es um Fehler in der Sozialpolitik, die schon viel früher gemacht worden seien. Dass Menschen, egal welcher Herkunft, die Leistungen von Tafeln in Anspruch nehmen müssten, "ist Ausdruck politischen Versagens", heißt es in dem Aufruf.