Frings: Nein. 1988 gab es noch eine große Aufbruchsstimmung. Arafat gelang es, die Palästinenser hinter sich zu einen. Es gab die Hoffnung auf einen eigenen Staat und auf Unabhängigkeit. Diese Hoffnung gibt es so nicht mehr. Die Palästinenser sprechen längst nicht mehr mit einer Stimme. Die Führungsclique rund um Präsident Abbas hat wenig Rückhalt beim Volk. Die meisten Menschen haben den Glauben an die Politik verloren. Ich beobachte eine Art Biedermeier im Westjordanland, also den Rückzug ins Private. Die Menschen hoffen auf ein besseres Leben, suchen es aber in der eigenen Familie und nicht mehr im Staat.