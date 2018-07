Die Aktienmärkte haben bestimmte Rhythmen, drei bis fünf Jahre laufen sie, dann gehen sie drei Jahre runter. Oliver Roth, Oddo Seydler Bank

Trotz aller Wirrungen hat der Index im Schnitt jedes Jahr 8,5 Prozent Gewinn gemacht. Auch wenn der Blick in die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist, sehen Experten den Dax als ideales Anlageinstrument an. Dabei trübt sich die Stimmung an den Aktienmärkten derzeit ein. Handelskonflikte mit den USA und eine sich abschwächende Wirtschaft prägen das Bild. Für Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank ist das kein grund zur Sorge. "Die Aktienmärkte haben bestimmte Rhythmen, drei bis fünf Jahre laufen sie, dann gehen sie drei Jahre runter", so Roth. "In der Phase, in der sie runtergehen, da muss man letztendlich einsteigen. Wenn man einen Sparplan über 20 Jahre hat, dann hat man mit Aktien ein wesentliches Instrument, um sich auch fürs Alter abzusichern", so der Anlage-Experte.