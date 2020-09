Eine Montagsdemonstration in Leipzig im Jahr 1989. Archivbild

Zahlreiche Veranstaltungen erinnern heute an die Großdemonstration vor 30 Jahren in Leipzig. Die gewaltfreien Proteste gelten als Durchbruch für die Friedliche Revolution. Um 11.00 Uhr will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Festakt im Gewandhaus die Geschehnisse würdigen.



Um 17.00 findet dann das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche statt. Von der Kirche im Herzen Leipzigs gingen die Demonstrationen vor 30 Jahren aus. Im Anschluss lädt die Stadt zum Lichtfest ein.