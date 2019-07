Gregor Gysi ist Bundestagsabgeordneter der Linken. Archivbild

Die Stadt Leipzig ist erneut gegen das Gerücht vorgegangen, dass der Linken-Politiker Gregor Gysi am offiziellen Programm zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution in der DDR am 9. Oktober mitwirkt. Beim Festakt werde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen, twitterte die Stadt am Samstag als "Klarstellung".



Tatsächlich soll Gysi am 9. Oktober bei einem Konzert der Philharmonie Leipzig in der Peterskirche auftreten. Das ist eine Veranstaltung abseits des offiziellen Programms.