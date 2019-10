Ich frage mich, ob wir in 30 Jahren noch immer diese Unterscheidung Ost-West in der Berichterstattung sehen. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren große Fortschritte gemacht. Und doch liegt noch immer ein langer Weg vor uns, bis es keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West gibt. Die Berichterstattung über die Herausforderungen in Ostdeutschland ist deshalb wichtig.