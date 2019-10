Bei den Unternehmen, die überlebten und privatisiert wurden, handelte es sich meist um kleinere Betriebe. Ein geringer Teil wurde an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben. Nur circa fünf Prozent wurden an Ostdeutsche verkauft. Die Mehrzahl ging an internationale oder westdeutsche Konzerne, zum Teil zu sehr günstigen Konditionen.



Dabei kam es auch zu Betrug: "Korrupte Netzwerke hat es im Einzelfall sicher gegeben. Das ist in der Praxis aber weit weniger geschehen, als man das vermuten würde", sagt Max Trecker. Ein Problem sei allerdings, dass aus dem sogenannten Volksvermögen nur ein geringer Teil bei der ostdeutschen Bevölkerung gelandet ist.