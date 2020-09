Wenig später zeigt sie ihren Kindern den Westen. An der Grenze fängt ihre Tochter an, "Kleine weiße Friedenstaube" zu singen. Ein Friedenslied aus der DDR. Gabriela Kasigkeit schießen beim Erzählen Tränen in die Augen. "Was muss das Kind da gefühlt haben, ohne wirklich zu begreifen, was passiert?" Sie lernt den Westen behutsam kennen. Keine unüberlegte Euphorie. Es war die richtige Reaktion, sagt sie heute. Heinrich Bahns Erinnerungen an den Mauerfall sind weniger prägnant. Dafür euphorisch: Er verfolgt ihn im Fernsehen aus der Ferne. "Das war eine tolle Geschichte und wir haben uns darauf gefreut, den Osten zu entdecken." Für Heinrich Bahns verändert sich ein Land. Für Gabriela Kasigkeit die Welt.