Die Identität der Ostdeutschen speise sich allerdings aus vielen Quellen und komme deshalb auch in sehr unterschiedlichen Formen daher: "Ostdeutsche Identität kann als trotziges Festhalten am untergegangenen Land daherkommen, als wehmütige Erinnerung an die eigene Jugend, als DDR-Folklore, als Rückbesinnung auf und Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln, als neues Regionalbewusstsein oder als Selbstetikettierung der "Wendekinder", schreibt Mau in seinem neuen Sachbuch über das Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft.