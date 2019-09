Mit meinen Großeltern in Tschechien, da war ich etwa ein Jahr alt. Die erste Flugreise war dann auch mit meinen Großeltern, da war ich drei und wir sind nach Spanien geflogen. Urlaub im All-inclusive-Hotel. Aber nicht Ballermann, sondern so gesetztes Touristen-Mallorca. Da bin ich in die Läden rein, mit dem Charme, mit dem man mit drei Jahren an der Wursttheke Mortadella abgreift, immer so: "Hola. Qué tal? Hola. Qué tal?" Da haben sich alle gefreut. Meine Großeltern sind sehr früh, sehr oft mit mir in den Urlaub geflogen. Nach Kuba, Ägpyten, Kroatien. Ich bin viel rumgekommen in der Weltgeschichte. Ich sollte mir die Welt angucken als kleiner Keks.