Urban: Ich finde es bedenklich, dass in westdeutschen Schulen fast kein deutsches Lied mehr gesungen wird. Wenn, dann sind die Lieder meistens auf Englisch oder auf Spanisch. Das macht kein anderes Land der Welt, das macht nur Deutschland so. Andersrum war es in der DDR vollkommen übertrieben: In den Pioniergesetzen wurde verlangt, dass wir die DDR lieben sollen – unser sozialistisches Vaterland. Das haben wir natürlich nicht verinnerlicht, aber das wollte der Staat so. Erst mussten wir das Land lieben, dann die Eltern, und dann die Kriegsführer hassen.