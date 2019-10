"Wenn mir jemand sagt, du hörst dich ja gar nicht ostdeutsch an, frage ich ihn, ob er sich nicht schämt." Bastian Pochstein wird mit seinen 1,93 Meter Körpergröße, dem strohblonden Haar und den blauen Augen oft für einen Hamburger gehalten. Er ist aber in Schwerin geboren, hat in Rostock studiert. Der Osten ist für ihn facettenreicher als ein bestimmter Dialekt. In Lübz, in Mecklenburg-Vorpommern, leitet er die Lübzer-Brauerei. Auch seine Herkunft hat ihm den Job eingebracht, denn die Marke Lübzer wirbt mit Regionalität – bis in die Chefetage. Sich selbst bezeichnet er aber nicht als Ossi.