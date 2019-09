Wenn über Ostdeutschland berichtet wird, geht es viel um die politische Situation zurzeit. Aber wenn ich einen Nachrichtenbeitrag über Leipzig sehe, denke ich nicht "Oh, schon wieder in Ostdeutschland", sondern "Da passiert was in Leipzig - einer Stadt in Deutschland." Ich finde die deutsche Berichterstattung im Gegensatz zu anderen Ländern allgemein sehr gut und neutral.