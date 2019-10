Wenn ich ehrlich bin und genau in mich reinhorche, dann muss ich schon gestehen, dass ich mich als Wessi sehe, auch wenn ich diese Stereotypen nicht so mag. Mir fehlen einfach die entsprechenden Erfahrungen. Auch die vielen negativen im Zusammenhang mit der Wende sowie die entsprechende Sozialisierung, um etwas anderes zu behaupten. Auch wenn es mir sehr in Ostdeutschland gefällt.