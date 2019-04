Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Zur Feier des 30. Jahrestages des Mauerfalls hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Staatsoberhäupter von Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei nach Berlin eingeladen. Der Beitrag der Slowaken zum Fall der Berliner Mauer 1989 sei unvergessen, erklärte Steinmeier in einem Glückwunschschreiben an die künftige Präsidentin der Slowakei, Zuzana Caputova.



Zur Jubiläumsfeier vom 4. bis 10. November sind in der Hauptstadt mehr als 100 Veranstaltungen geplant.