2:28 Uhr: Der Linienbus fährt über die Grenze in die Niederlande. Dort steigen die Gangster mit den Bremer Geiseln Silke Bischoff und Ines V. in eine von der Polizei bereitgestellte Limousine um - die übrigen Bus-Geiseln kommen frei. Über Gronau kehren die Geiselnehmer mit den beiden jungen Bremerinnen nach Deutschland zurück und fahren über die A1 nach Köln.



10:53 Uhr: Der Fluchtwagen steht in einer Kölner Fußgängerzone, umringt von einem Pulk Journalisten und Schaulustiger. Die Täter geben vor laufenden Kameras Interviews - Köln wird zum Schauplatz der wohl berüchtigtsten "Pressekonferenz" der deutschen Kriminalgeschichte. Augenzeugen zufolge fordert ein Journalist Degowski auf, Bischoff erneut mit der Pistole zu bedrohen: "Halt der noch mal die Knarre an den Hals, ich hab das Bild noch nicht." Als sich die Limousine um 12:31 Uhr wieder in Bewegung setzt, drängen Presseautos die Polizeifahrzeuge ab. Ein Journalist im Fluchtwagen lotst die Gangster zur Autobahn.



13:18 Uhr: Die Täter-Limousine befindet sich auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als sich die Einsatzleitung zum Eingreifen entscheidet: "Zugriff wenn möglich noch auf der BAB, bei nächster günstiger Gelegenheit, wenn möglich bei Halt. Täter dürfen nicht wieder in einen City-Bereich einfahren."



13:38 Uhr: Das Fluchtauto steht auf dem Standstreifen nahe der Ausfahrt Bad Honnef. Sekunden später rasen Einsatzwagen der Spezialkommandos heran. Doch als der vorausfahrende SEK-Wagen zum Rammstoß gegen das stehende Fluchtauto ansetzt, fährt der Wagen der Gangster kurz an - genug, um vom Polizeiauto an der falschen Stelle gerammt zu werden. Es folgt eine wilde Schießerei. Ines V. kann sich unverletzt retten, die 18-jährige Silke Bischoff wird von einer Kugel aus Rösners Revolver getötet. Rösner, Degowski und Löblich werden festgenommen.

