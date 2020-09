Burkhard Jung (SPD), Oberbürgermeister von Leipzig. Archivbild

Quelle: Heiko Rebsch/dpa

30 Jahre nach dem Mauerfall mangelt es nach Einschätzung des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) noch immer an gegenseitigem Verständnis zwischen Ost und West. "Im tiefen Westen weiß man offensichtlich noch immer nicht, dass wir ein geeintes Land sind", sagte der 61-Jährige dem evangelischen Monatsmagazin "chrismon".



Je weiter man etwa an die Grenze zu Holland komme, "da hat man kaum gemerkt, dass wir in einem größeren Land leben", so Jung, der aus Siegen stammt und seit 1991 in Ostdeutschland lebt.