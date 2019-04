Es bleibt also emotional. Eine öffentliche Gedenkveranstaltung wie vor zehn Jahren wird es am Montag nicht geben, Liverpool öffnet aber von 13 bis 16 Uhr seine legendäre Tribüne "The Kop". An dem Denkmal an den Shankly-Gates werden dann wieder unzählige Blumen liegen, am Zaun Schals hängen. Denn die größte Katastrophe des englischen Fußballs, sie lässt die Fans auch nach 30 Jahren nicht los.