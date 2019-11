Hunderttausende bei der Großkundgebung in Prag.

Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

Unmittelbar vor dem 30. Jahrestag der Samtenen Revolution ist es in Prag zu massiven Protesten gegen die Regierung gekommen. Hunderttausende Menschen nahmen an einer Großkundgebung auf der weitläufigen Letna-Ebene über der Moldau teil. Sie forderten Ministerpräsident Andrej Babis ultimativ zum Rücktritt auf.



Die Niederschlagung einer friedlichen Studentendemonstration markierte am 17. November 1989 den Beginn der Samtenen Revolution, der demokratischen Wende in der damaligen Tschechoslowakei.