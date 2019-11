Der Zeitpunkt für die aktuellen Protestaktionen des Netzwerks "Eine Million Augenblicke für Demokratie" ist nicht zufällig gewählt. Am 17. November 1989 hatten staatliche Sicherheitskräfte eine friedliche Studentendemonstration niedergeschlagen. Bereitschaftspolizisten drängten die Demonstranten auf der Nationalallee in eine Ecke, schlugen mit Gummiknüppeln auf sie ein. Die Empörung darüber markierte den Beginn der Samtenen Revolution, der demokratischen Wende in der damaligen Tschechoslowakei.



Denn die Macht der Straße war nicht aufzuhalten. Am 26. November 1989 reichten sich der Bürgerrechtler und Dramatiker Vaclav Havel und der kommunistische Ministerpräsident Ladislav Adamec am runden Tisch die Hand. Havel wurde Präsident, im Sommer 1990 gab es freie Wahlen - die Beteiligung lag bei mehr als 95 Prozent.



Quelle: dpa