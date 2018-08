Wir haben offensichtlich vieles richtig gemacht. Corny Littmann, Theaterbetreiber

Das Konzept war relativ einfach: Neben den Auftritten des eigenen Ensembles "Familie Schmidt", das bis dahin durch ganz Deutschland getourt war und nun eine künstlerische Heimat fand, boten Littmann und Reinhardt vor allem jungen und noch unbekannten Künstlern eine Bühne und schlossen damit eine in der Hamburger Theaterlandschaft klaffende Lücke. Ende der 80er Jahre, in einer Zeit also, in der sich Comedy, wie wir sie heute kennen, gerade erst entwickelte, wurde das kleine Theater an der Reeperbahn schnell zur ersten Adresse für Newcomer.