"Ich will die Leute wissen lassen, was 1989 wirklich passiert ist", sagt der Ex-Leutnant, der nur zwei Jahre vor dem tragischen Einsatz die Militärhochschule verlassen hatte. "Ich war auch Student gewesen, nur in Uniform", sagt Li Xiaoming. "Wenn ich damals auf dem Tian'anmen-Platz gewesen wäre, hätte ich wie die anderen auch gegen Korruption in der Regierung demonstriert und Demokratie gefordert."



Ihn plagen bis heute Schuldgefühle. Immer wieder beteuert er, niemanden getötet zu haben. Immer wieder kämpft er mit seinen Gefühlen. "Ich sah, wie Leute getötet wurden. Ich hörte, wie Leute getötet wurden." In Australien, wo er seit fast 20 Jahren lebt, war er in psychologischer Behandlung. "Ich spüre den Schmerz noch immer."