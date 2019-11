Beim Eurojackpot gab es diesmal gleich mehrere Multimillionäre (Archivbild)

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot ist geknackt - zweimal in Deutschland. Je 30 Millionen Euro fließen nun nach Bayern, Hessen und Ungarn, wie Westlotto mitteilte. In Hessen habe ein bislang unbekannter Glückspilz seinen Tipp am Freitag nur drei Stunden vor Annahmeschluss in einem Lottoladen im Main-Kinzig-Kreis gespielt, teilte Lotto Hessen mit.



Noch ist einem Sprecher zufolge allerdings unklar, wer sich über die 30 Millionen freuen kann: Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte gespielt.