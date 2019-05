Petro Poroschenko (l) und Wolodymyr Selenskyj.

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

In der Ukraine wird ein neuer Präsident gewählt. Etwa 30 Millionen Wähler sind aufgerufen, sich in einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Petro Poroschenko und dem Polit-Neuling Wolodymyr Selenskyj zu entscheiden. Im ersten Wahlgang holte der Komiker Selenskyj die meisten Stimmen.



Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale gegen 19 Uhr MESZ erwartet. In den von einem blutigen Konflikt geprägten Separatistengebieten Donezk und Luhansk wird nicht gewählt.