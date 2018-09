Maschine der Fluggesellschaft Jet Airways. Archivbild Quelle: Rajanish Kakade/AP/dpa

Mit Nasen- und Ohrenbluten sowie Kopfschmerzen sind 30 Passagiere eines Passagierflugs in Indien gelandet. Die Besatzung der Fluggesellschaft Jet Airways habe vergessen, beim Start in Mumbai einen Schalter für den Luftdruck umzulegen, berichtete die indische Nachrichtenagentur PTI.



Das zuständige Ministerium bestätigte auf Twitter, 30 von 166 Passagieren würden medizinisch behandelt. Der Flieger musste kurz nach dem Start in Richtung der Stadt Jaipur wieder umdrehen und landete in Mumbai.