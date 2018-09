Russische Kampfflugzeuge. Archivbild Quelle: Yuri Kochetkov/EPA/dpa

Russland beginnt an diesem Dienstag sein größtes Manöver seit sowjetischen Zeiten 1981. Bei der Übung Wostok (Osten) 2018 sollen 300.000 Soldaten, 36.000 Panzer, mehr als 1.000 Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen sowie 80 Marineschiffe eingesetzt werden.



Die Militärführung bemühte sich aber, Befürchtungen in anderen Ländern zu entkräften. Das Großmanöver in Sibirien und im Fernen Osten Russlands richte sich gegen kein anderes Land, sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow.