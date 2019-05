Ein Handbuch, wie man diese neuen Territorien in Amerika und Afrika kolonisierte, also die Ressourcen nutzte, aber auch die Arbeitskräfte. Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt

Das Auftreten des Robinson-Begleiters wirft ein Bild auf das Verhältnis des europäischen Kolonialismus zur Sklaverei. "Als Erstes erklärte ich ihm, dass er künftig Freitag heißen würde", heißt es im Roman. "Ich brachte ihm auch bei, Herr zu sagen und mich so zu nennen."



Die Bayreuther Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt hat einmal in einem Interview gesagt, der Roman sei "ein Handbuch, wie man diese neuen Territorien in Amerika und Afrika kolonisierte, also die Ressourcen nutzte, aber auch die Arbeitskräfte". Der Ich-Erzähler sehe es als normal und legal an, dass Weiße Schwarze versklavten. Dieses Bild habe sich bis heute in die Köpfe der Leser gesetzt.