Streikender Busfahrer auf dem Betriebshof in Duisburg. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Mit einer Warnstreikwelle bei kommunalen Verkehrsbetrieben hat die Gewerkschaft Verdi den Nahverkehr im Ruhrgebiet teilweise lahmgelegt. So fuhren in Essen, Dortmund, Bochum und Duisburg am Morgen weder städtische Busse noch Straßen- oder U-Bahnen, wie die Gewerkschaft berichtete.



Viele Arbeitnehmer wichen bei Winterwetter im Ruhrgebiet auf das Auto aus. "Die A40 ist über weite Strecken komplett zu", sagte ein Polizeisprecher. In ganz NRW summierten sich die Staus auf rund 300 Kilometer.